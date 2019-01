CESPU promove III Encontro Científico na Gestão e Administração em saúde

“Financiamento em Saúde e integração de Cuidados: Que futuro temos hoje” é o tema do terceiro encontro cientifico na gestão e administração em saúde, que se vai realizar sábado, dia 26, no Campus Académico de Vila Nova de Famalicão, na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave.

A iniciativa promovida pela CESPU – Instituto Politécnico do Norte arranca pelas 9h00 com a apresentação dos trabalhos dos alunos Executive Master.

A sessão de abertura decorre pelas 10h30 e conta com as presenças do presidente da Cespu, Almeida Dias, da Vereadora da Saúde da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Sofia Fernandes e do Coordenador Executive Master em Gestão e Administração em Saúde, Nuno Araújo.

Ao longo do dia, os temas em debate são o “Financiamento do Sistema Nacional de Saúde: Desafios para uma década” e ainda o “Público, Privado, Social: A complementaridade do sistema de saúde como um ganho para o utente”.

A apresentar as temáticas estarão vários representantes nacionais da área da saúde, docentes, académicos e outros responsáveis.

Na sessão de encerramento serão entregues os certificados de curso aos alunos Executive Master Gestão e Administração em Saúde.

Os objetivos do seminário é debater os desafios na gestão e administração em saúde que passam por conferir às organizações maior flexibilidade, eficiência e inovação, alcançando novas abordagens que impliquem melhorar a acessibilidade, melhorar os ganhos em saúde, melhorar a gestão de financeira e operacional são uma realidade para todas as organizações e profissionais.

Para informações, os interessados devem contactar o seguinte e-mail: info@formacao.cespu.pt.