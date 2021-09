A apresentação do certificado Covid-19 na restauração vai deixar de ser obrigatório, avança o jornal Público desta quinta-feira.

Segundo aquela publicação, que consultou fonte do governo, o certificado deve-se manter de apresentação obrigatória nos espaços de diversão noturna, que devem abrir dia 1 de outubro.

De acordo com a mesma fonte, a decisão prende-se com o fato da apresentação do certificado perder eficácia quando já existe uma grande parte da publicação vacinada.