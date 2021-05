Cerca de 35% dos europeus já receberam a vacina contra a covid-19

Cerca de 34,9% dos cidadãos europeus receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19; enquanto 13,7% já foram imunizados com as suas doses.

Os dados são do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças.

Recorde-se que a vacinação contra a covid-19 decorre nos países europeus desde finais de dezembro de 2020.

A liderar a tabela está a Hungria com maior percentagem de pessoas totalmente imunizadas, cerca de 31,1%. Com uma dose, lidera Malta, com 54,9%.

Portugal está em 14.º lugar no ranking, tanto na toma de uma dose como das duas doses. Segundo os dados, 34,4% dos portugueses já tomaram uma dose e 13,2% estão totalmente imunizados.

Segundo o mesmo relatório, os produtores de vacinas entregaram 209.090.038 doses, sendo que foram administradas 177.205.278.