Cerca de 200 vespas passeiam pelo Minho em mais uma concentração

O Vespa Clube do Minho realiza, no domingo, a sua 15.ª concentração. A organização está a contar com cerca de 160 participantes, de várias zonas do nosso país e cerca de 25 participantes da Galiza.

A concentração terá início pelas 9h00 junto à Sé Catedral de Braga, com a primeira paragem na Avenida Central. De seguida há uma paragem na Praça do Município de Braga e o destino é a Póvoa de Lanhoso, em direção a Cabeceiras de Basto. Aí vai realizar-se uma breve paragem para visitar alguns monumentos locais e também para fotografar o momento em conjunto com os participantes.

Opasseio vai acabar com um almoço convívio para todos os presentes, que será realizado no restaurante “Nariz do Mundo”. Para concluir o encontro, no fim do almoço há ainda o sorteio de pequenas ofertas aos participantes e a entrega de troféus a cerca de 30 clubes que vão marcar presença no evento.