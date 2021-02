Cerca de 1.700 pessoas vão ser vacinadas contra a Covid-19 em Famalicão na próxima semana

Continua a ser cumprido a bom ritmo em Vila Nova de Famalicão o plano de vacinação contra a Covid-19.

As vacinas estão a ser administradas no Centro de Vacinação de Famalicão, onde, a partir desta segunda-feira e até ao final da semana, deverão ser vacinadas cerca de 1.700 pessoas.

As previsões, com base no número de doses que são disponibilizadas para o concelho, apontam para que o número de pessoas a receber a vacina aumente de semana para semana, sendo que nos primeiros sete dias de março estima-se que o número de vacinados ultrapasse a barreira dos dois mil.