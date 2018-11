Cerâmica e barro inspiram novo mural de arte urbana em Bairro

A forte ligação da comunidade de Bairro à cerâmica e ao barro está agora espelhada no novo mural de arte urbana desta freguesia famalicense. A intervenção artística foi apresentada no passado sábado, 17 de novembro, e pode agora ser vista por todos no parque infantil das Camélias.

O mural, com cerca de 24 metros de comprimento, envolveu a participação de 15 jovens do concelho e é já o quarto pintado no âmbito do projeto Urban Youth, promovido pela autarquia, através do pelouro da Juventude, em parceria com o centro artístico A Casa ao Lado, depois dos trabalhos inaugurados em Vila Nova de Famalicão, Requião e Jesufrei.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, elogiou o trabalho feito nesta nova intervenção do Urban Youth, salientando a importância do projeto não só na valorização dos espaços públicos, como também pelo trabalho que tem conseguido fazer na divulgação das tradições e características próprias de cada uma das freguesias por onde já passou.

Recorde-se que o Urban Youth é um projeto de intervenção artística com recurso a técnicas como o grafite e a azulejaria. A primeira intervenção deste projeto decorreu na cidade, no Parque de Sinçães, com a ilustração de escritores famalicenses, seguindo-se depois o polidesportivo de Requião, onde foi retratada uma lenda antiga da freguesia, e Jesufrei, com a pintura de um mural inspirado no protetor da freguesia – o Arcanjo S. Miguel.