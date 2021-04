Centros Comerciais são obrigados a fechar às 13h aos fins de semana e feriados

Portugal avança esta semana para a fase três do plano de desconfinamento em quase grande do território continental.

Das medidas fazem parte a reabertura dos espaços que, até agora, estiveram encerrados, como são exemplo os centros comerciais.

No entanto, esta não é uma reabertura em pleno, estes espaços continuam com horários condicionados. Aos fins de semana e feriados todas as lojas são obrigadas a fechar às 13h00.

A exceção vai para os super/hipermercados que, nesses dias, podem funcionar até às 19h00.

Durante os dias úteis as lojas podem funcionar até às 21h00, sendo que a restauração pode estar aberta até mais tarde (22h30).