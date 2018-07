Centro Social e Paroquial de Ribeirão premiado pela Missão Continente 2018

O Centro Social e Paroquial de Ribeirão (CSPR), de Vila Nova de Famalicão, foi uma das 23 instituições vencedoras do concurso Missão Continente 2018, e recebeu esta segunda-feira, 2 de julho, o prémio correspondente à vitória no valor de 23 mil euros.

O projeto premiado foi o das hortas adaptadas a pessoas com deficiências e incapacidades, intitulado “Estufas Acessíveis em Hidroponia”, e este apoio terá agora como objetivo expandir a estufa existente para os 1000 m2 para produção de hortícolas em sistema de hidroponia acessível a pessoas com mobilidade reduzida.

Pretende-se com esta iniciativa a integração social e profissional de 20 pessoas com deficiência ou incapacidade. A produção será consumida pelos utentes do CSPR, nas cerca de 600 refeições diárias.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, esteve esta segunda-feira presente na cerimónia de entrega do prémio.

O edil realçou o virtuosismo e a dimensão de terapia ocupacional do projeto do Centro Social e Paroquial de Ribeirão que, recorde-se, foi premiado em 2016 pelo município famalicense com o selo de excelência Famalicão Visão’25. “Este projeto encontrou uma forma interessante, que espero que seja replicada, de promover atividades com as pessoas, de as colocar em contacto com a natureza e de promover o seu sentido de realização”, disse.

Recorde-se que a Missão Continente angariou 330 mil euros para financiar 23 projetos sociais na área da alimentação, nomeadamente alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão social.

A iniciativa recebeu 334 candidaturas de todos os distritos do país, na sua maioria projetos de promoção da alimentação saudável.