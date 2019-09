Sete anos depois de entrar em funcionamento, o Centro Social e Paroquial de Requião aumentou o número de vagas para os seniores do lar residencial. São mais 12 camas, entre quartos duplos e triplos. Passa, assim, de 17 utentes, para 29 até final do ano.

Os quartos resultam de uma adaptação de salas já existentes, mas que tinham outras finalidades. É também a resposta a uma necessidade sentida pela direção do Centro Social e Paroquial desde o início. Ou seja, o número de vagas no lar não satisfaz a procura. Raquel Carvalho, diretora técnica da instituição, contou à Cidade Hoje Rádio que há uma lista de espera de quase cem pessoas, entre residentes em Requião aos que são oriundos de outras freguesias e até de concelhos vizinhos.

O padre Domingos Machado, presidente do Centro Social e Paroquial, confessou que a instituição não tem condições financeiras para aumentar mais do que as 12 camas previstas. Estas obras custaram cerca de 200 mil euros, valor comparticipado pela Câmara Municipal de Famalicão, por amigos do Centro Social e através de financiamento bancário.