Centro Social de Castelões recebe viseiras de empresa famalicense

A famalicense Norsolutions fez uma oferta ao Centro Social e Paroquial da Freguesia de Castelões.

A empresa do centro da cidade, decidiu produzir viseiras que já foram entregues à equipa da IPSS de Castelões. Uma oferta que vem contribuir para dar uma maior segurança aos utentes e colaboradores do centro, também eles na “luta” contra a pandemia do novo coronavírus.