Centro Social de Bairro pede à comunidade fatos de proteção integral

O Centro Social e Cultural de S.Pedro de Bairro, que atravessa um momento delicado com utentes infetados pelo Covid-19, recorreu às redes sociais para lançar um apelo.

A instituição procura empresas ou particulares que tenham disponibilidade imediata para ceder fatos de proteção individual.

O equipamento servirá para as colaboradoras lidarem com possíveis infetados com o novo coronavírus.