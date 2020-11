Centro Social da Paróquia de Joane: Criança testa positivo à Covid e outras 24 ficam em casa

Vinte e quatro crianças, uma professora e uma auxiliar do Centro Social e Paroquial de Joane estão, desde esta terça-feira, em casa, a cumprir isolamento profilático.

A medida, imposta pelas autoridades de saúde locais, surge depois de uma das crianças da turma dos 4 anos ter testado positivo.

A criança infetada esteve em contacto com a turma na última sexta-feira, tendo sido submetida ao teste da Covid-19 durante o fim de semana. O resultado foi comunicado na noite desta segunda-feira, altura em que a direção do centro começou a contactar os encarregados de educação para que as crianças ficassem em isolamento durante os próximos dias.

O único sintoma que a menor apresentava era tosse, algo que foi encarado nos primeiros dias como uma situação normal e fruto do tempo.