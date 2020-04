Centro Qualifica prepara para o pós-pandemia

O Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão continua a apoiar os que pretendem aumentar as suas qualificações, mas agora, à distância. Uma oportunidade para muitos se prepararem para os desafios que serão colocados depois desta crise epidémica.

No âmbito das medidas excecionais relativas à situação do novo Coronavírus, o Centro Qualifica continua a desenvolver a sua atividade que viabiliza a continuidade das inscrições, do encaminhamento para formação qualificante ou do desenvolvimento dos processos de RVCC. Tudo para assegurar a resposta adequada aos adultos, utilizando os recursos online. As inscrições podem ser feitas em www.famalicaoeducativo.pt.