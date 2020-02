Centro Qualifica de Famalicão «é uma referência» nacional

Cento e trinta adultos receberam esta quarta-feira os diplomas e certificados do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências escolar e profissional do Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão.

Na sessão que decorreu na Casa das Artes, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, assinalou o momento como marcante pelo aumento das qualificações e competências dos adultos, com ganhos na educação, formação e empregabilidade.

Ana Cláudia Valente, vogal do conselho diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, elogiou o trabalho do Centro Qualifica de Famalicão, que considera dos melhores a nível nacional. «É um dos centros de referência da atual rede de Centros Qualifica e um parceiro estratégico da ANQEP. Está muito comprometido com as pessoas e isso demonstra o quanto o município de Vila Nova de Famalicão entende a aposta no capital humano e na qualificação da sua população como estratégica para a competitividade», referiu a responsável.

Refira-se que em 2019, o Centro Qualifica de Famalicão registou a inscrição de 1969 pessoas. No ano passado foram encaminhadas para ofertas qualificantes (Processos RVCC, Cursos Educação e Formação de Adultos (EFA), ensino recorrente, formação modular, entre outros) 1716 adultos.

O Centro Qualifica é coordenado pela Câmara Municipal e conta com cinco polos: Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Agrupamento de Escolas D. Sancho I, Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, Escola Profissional CIOR e Didáxis Cooperativa de Ensino de Riba de Ave.

Os interessados em apostar num futuro melhor e mais qualificado podem inscrever-se através da internet em www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_inscricao e obter informações através do telefone 252 320 931 ou pelo email [email protected]..