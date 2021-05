Centro Qualifica de Famalicão assegura 450 mil euros de financiamento para chegar a 2.200 pessoas

Está garantida a continuidade do funcionamento do Centro Qualifica de Famalicão para o próximo biénio, com a recente aprovação da candidatura pelo Programa Operacional Capital Humano (POCH) e pelo Fundo Social Europeu. A ambição passa por ajudar a formação de mais 2.200 pessoas nestes dois anos.

Está previsto um orçamento global de cerca de 450 mil euros, 85% do financiamento garantido pelo Fundo Social Europeu e 15% da autarquia. A operação do Centro Qualifica de Famalicão é cofinanciada pelo POCH – Programa Operacional Capital Humano, do Portugal 2020, através do Fundo Social Europeu.

Esta estrutura, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em articulação próxima com todas as entidades da Rede Local de Educação e Formação, acompanhou mais de 5.500 adultos desde 2017.

Os seus responsáveis acreditam que a «qualificação dos recursos humanos é uma das maiores garantias para o sucesso dos negócios. Trabalhadores motivados, com formação atualizada e orientada para as necessidades das empresas, são um fator decisivo para a sua competitividade».