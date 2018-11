O Centro Paroquial de Mouquim vai sofrer obras de restauro. A razão principal é a infiltração de humidade nas paredes.

A intervenção começa no salão nobre, segue-se o rés-do-chão onde estão instaladas as salas de catequese, sala de escuteiros, do grupo de jovens e a capela mortuária.

Por causa das obras, as eucaristias vespertinas vão ser celebradas apenas na igreja.

O Centro Paroquial de Mouquim foi inaugurado em outubro de 1999.