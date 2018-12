Centro Hospitalar do Médio Ave reconhece os bons serviços da sua equipa

No dia 14 de dezembro, no Auditório Eurico de Melo, em Santo Tirso, o Centro Hospitalar do Médio Ave organizou uma cerimónia de agradecimento aos profissionais aposentados, distinguindo 202 pessoas, pela dedicação e o desempenho nas suas funções em prol dos doentes e da organização que serviram durante muitos anos.

O evento contou com a presença do presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, António Pimenta Marinho, que assistiu à entrega das medalhas de distinção por parte dos membros do Conselho de Administração do CHMA.

O presidente do Conselho de Administração, António Barbosa, na sua intervenção referiu que “com esta cerimónia simples, feita só entre nós, em família, queremos afirmar-vos que não nos esquecemos do vosso contributo e que, apesar de terem tomado outro caminho nas vossas vidas, todos continuam a pertencer à nossa família – e que temos muito orgulho nisso”, enaltecendo “a certeza do dever cumprido, a certeza de terem ajudado a construir uma Instituição tão importante para os nossos cidadãos, a certeza de que o vosso exemplo será seguido por todos os que vos sucederam, só podem ser fatores de orgulho e merecem plenamente o nosso reconhecimento.”