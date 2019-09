No âmbito da comemoração dos 10 anos de atividade, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Famalicão realiza-se, este sábado, um MassTraining em Suporte Básico de Vida.

A iniciativa, dirigida a entidades com que habitualmente a VMER interage, decorre durante a manhã, no Centro Paroquial de Vila Nova de Famalicão. Durante a tarde, na Fundação Cupertino de Miranda, há duas palestras: “Emergência na Criança” e “VMER: Passado/Presente/Futuro”. Responsáveis do CHMA, CESPU, BV de Fão (em representação da ANPC), um elemento da Polícia de Segurança Publica e um utente fazem parte do painel. A entrada é livre, mas limitada à capacidade da sala.

Associado a este aniversário, decorre, também, uma exposição de meios de emergência na Praceta Cupertino de Miranda, entre as 14 e as 18 horas. Estas atividades que acontecem durante a tarde terão a presença do presidente do Conselho Diretivo do INEM, Luís Meira.

As comemorações contemplam, ainda, a apresentação de uma peça jornalística sobre a VMER, a sua equipa e a sua atividade. As celebrações prosseguem, a 9 de novembro, com a Exposição de Meios Médicos que estará em Santo Tirso e na Trofa.