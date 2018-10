Centro Hospitalar assinala Dia Mundial do AVC

O Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Médio Ave, em colaboração Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, realizou, na passada segunda-feira, a primeira reunião do Acidente Vascular Cerebral do CHMA.

O encontro, que decorreu no auditório da ESSVA, no âmbito do Dia Mundial do AVC, começou com uma mesa redonda subordinada ao tema “O AVC acontece”, seguindo-se intervenções sobre temas relacionados com esta patologia, como “Uma catástrofe anunciada”, “Cuidados de Enfermagem de Reabilitação centrados no doente – Unidade de AVC e a “Família… e agora?”. Seguiram-se dois painéis sobre o “Impacto do AVC no cuidador informal” e a “Vida depois do AVC”.