Centro Hospitalar assinala Dia Mundial da Saúde Mental

O Centro Hospitalar do Médio Ave, através do Serviço de Saúde Mental, assinalou, no dia 10, o Dia Mundial da Saúde Mental.

Segundo, Pedro Teixeira, médico psiquiatra do CHMA e membro da comissão organizadora deste evento, o objectivo passou por sensibilizar a comunidade envolvente para a importância do reconhecimento e tratamento das doenças mentais, mas também possibilitar um trabalho em rede que envolva não só hospitais, a saúde pública e cuidados de saúde primários, bem como as escolas, as forças de segurança, o SICAD e outras organizações não governamentais.

O tema foi lembrado com um debate, no Fórum Trofa XXI, na Trofa, com especialistas na área.

Na parte de manhã, o tema foi a “Saúde Mental e Dependência” onde foi abordada a dependência do jogo. O painel da tarde teve como assunto a questão do ciúme numa sessão intitulada “Namorar não é controlar”.