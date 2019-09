O Centro Hospitalar do Médio Ave assinala, este domingo, os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, com uma homenagem a 45 profissionais no ativo que servem o SNS desde o início. Este evento decorre, a partir das 15h15, na entrada principal da Unidade de Famalicão.

No dia seguinte, no salão nobre da Unidade de Santo Tirso e no refeitório de Famalicão, tem lugar um convívio com os profissionais para assinalar o aniversário do SNS com a “família CHMA”. Serão, ainda, realizadas exposições tendo como temáticas “40 anos – 40 fotografias do CHMA”, “SNS em tela – A visão dos Serviços” e “O SNS nas mãos das crianças”, que são trabalhos apresentados por escolas e creches de Famalicão e Santo Tirso.