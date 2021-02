Centro de vacinação de Famalicão na Didáxis de S. Cosme

O Centro de Vacinação de Famalicão estará instalado nas antigas instalações da Didáxis, em Vale S. Cosme. O espaço foi cedido pela Câmara Municipal e aprovado pelas entidades de saúde após visita técnica que confirmou as condições do mesmo na receção aos utentes, para a vacinação e para o período de recobro após a toma da vacina.

A nova fase de vacinação contra a Covid-19, que abrange idosos com 80 ou mais anos e pessoas entre os 50 e os 79 anos com patologias de insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração, começa em Vila Nova de Famalicão no inicio da próxima semana.

O Centro de Vacinação foi montado no CIIES – Centro de Inovação, Investigação e Ensino Superior, em Vale S. Cosme (antiga Escola Cooperativa de Ensino Didáxis), mediante uma parceria entre o Município e o ACeS AVE – Famalicão – Agrupamento de Centros de Saúde de Vila Nova de Famalicão.

Para além de amplo espaço, a estrutura reúne outras comodidades apropriadas para o efeito disponibilizadas pela autarquia que assegura também pessoal para a segurança e vigilância, para higienização dos espaços e acolhimento aos utentes, assim como computadores, Wi Fi e linhas telefónicas.

O Agrupamento de Centros de Saúde é a entidade técnica responsável por toda a operação, alocando recursos humanos, enfermeiros, assistentes técnicos e médicos, material e equipamentos médicos e fármacos de urgência. A fluidez do processo dependerá do ritmo de receção de vacinas enviadas pelas autoridades nacionais. Prevê-se nesta fase a vacinação de mais de 6 mil utentes.

Está, ainda, a ser trabalhada uma solução de transporte gratuito de autocarro a partir das unidades de saúde locais e da Central de Camionagem, conforme as marcações efetuadas pelo ACeS.