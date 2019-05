O Centro de Saúde Famalicão 1, na Avenida 25 Abril, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira. Até ao momento, e apesar dos vários contactos, ainda não foi possível apurar as circunstâncias deste assalto, nem os prejuízos provados. Ao início da manhã terá havido algumas dificuldades no atendimento, como confirmou um utente, mas fonte do Centro de Saúde assume que a unidade de saúde está a funcionar normalmente.