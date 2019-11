Há novidades no Museu do Automóvel Antigo e Clássico, instalado no Lago Discount, na vila de Ribeirão, em Famalicão.

Em 2020 vai ser criado um “Centro de Formação Permanente para Extração” da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

O objetivo é dar formação sobre os procedimentos de socorro necessários para a retirada de pilotos e co-pilotos do interior de veículos de alta competição acidentados.