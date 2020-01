Centro de Equitação assaltado: prejuízo de milhares de euros

O CETVA – Centro Equestre e Turístico do Vale do Ave, situado na Avenida D. Afonso Henriques, Calendário, foi assaltado na madrugada desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, por volta da 1h30 da manhã. Roubaram 6 cabeçadas de ensino (4 delas completas, uma completa de freio e bridão e uma de gala de freio e bridão); um arreio lexis 17,5, um arreio da zaldi relvas 17.5 (só existe mais um igual em Portugal) e uma sela à portuguesa das antigas que tem gravado as iniciais D. F. (única e personalizada); uma estela de seis pontas; ainda quatro arreios completos de póneis e burros.

Houve ainda estragos, porque os ladrões usaram um pé de cabra para arrombar as instalações. No total, os prejuízos rondam milhares de euros.

Os proprietários já participaram às autoridades competentes que estão a investigar o caso. Há imagens de videovigilância.