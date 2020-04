Centro de diagnóstico móvel Covid 19 começa a funcionar esta segunda-feira

O centro de diagnóstico móvel Covid 19 de Vila Nova de Famalicão entra em funcionamento esta segunda-feira, a partir das 14 horas, no parque de estacionamento do Parque da Devesa, junto ao Citeve.

Os testes, gratuitos, serão apenas realizados a quem tiver prescrição médica passada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) . Depois de receberem a prescrição, os cidadãos deverão fazer a sua marcação obrigatória pelo 220125001.

O centro funcionará de segunda-feira a sábado, das 9h-18h e, numa fase inicial, terá a capacidade para realizar 50 testes por dia.

O centro de rastreio, criado em parceria com a ARS Norte e a UNILABS, funcionará no registo drive-trough, através do qual as pessoas não precisam de sair do carro para efetuar o teste.

A criação deste centro de rastreio à Covid-19 foi uma das medidas anunciadas pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. Com esta medida «queremos aumentar a capacidade de realização de testes, diminuindo a afluência ao hospital e aos centros de saúde e aumentando a capacidade do INEM».