Centro de Convívio sénior regressa ao centro da cidade

Novas condições de acessibilidade e de mobilidade, mais espaço e mais conforto para as atividades, é o que espera os cerca de 60 seniores que frequentam o Centro de Convívio da Terceira Idade de Vila Nova de Famalicão nas novas instalações no centro da cidade. Esta valência, dinamizada pelos serviços de Ação Social da autarquia famalicense, está atualmente instalado num prédio na rua Álvaro Castelões, na zona norte da cidade, sendo que a mudança, para um prédio na rua Adriano Pinto Basto, deverá acontecer nos próximos meses.

Para isso, a Câmara Municipal aprovou na última reunião do executivo municipal aprovou uma proposta para o arrendamento de um prédio urbano, que vai implicar um investimento municipal de 27 mil euros até ao final de 2023. Para Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, «trata-se de um regresso desta valência social ao centro da cidade, onde já esteve instalada no passado. O novo espaço estará dotado de melhores condições para os seniores conviverem e desenvolverem as suas atividades».