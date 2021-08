Centro de Controlo de Doenças americano deve aconselhar segunda dose da vacina da Janssen

O Centro de Controlo de Doenças (CDC) americano partilhou, na conta oficial do Twitter do CDC, que «provavelmente será necessária» uma segunda dose a quem tomou a vacina de dose única da Janssen. No entanto, afirmou ainda que ainda não foi recolhida toda a informação necessária para a concretização da decisão. O CDC anunciou também que os dados necessários vão ser disponibilizados nas próximas semanas.

A empresa Johnson & Johnson revelou, esta terça-feira, dados que sustentam a administração de uma outra dose da vacina da Janssen. «Com os novos dados, vemos que uma dose de reforço da vacina da Johnson & Johnson aumenta ainda mais as respostas de anticorpos entre os participantes do estudo que tinham recebido anteriormente a nossa vacina», afirmou Mathai Mammen, da Johnson & Johnson.