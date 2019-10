Como a foto documenta, começa a ganhar forma o futuro centro de atletismo de Famalicão que está a nascer no lugar do Talvai, nas proximidades do centro da cidade.

Com um investimento municipal de cerca de 2 milhões de euros, a infraestrutura está a ser construída em duas fases, sendo que a obra deverá ficar pronta em 2020.

A infraestrutura desportiva é composta por pista de atletismo e edifícios de apoio aos atletas e público, onde serão respeitadas as exigências técnicas do Instituto Nacional do Desporto, estando preparada para competições nacionais e internacionais, obedecendo aos requisitos de ordem técnica prevista no Regulamento da FIAA – Federação Internacional de Atletismo Amador.

A Pista de Atletismo é constituída por oito corredores em piso sintético, um campo interior em prado para a prática das diversas disciplinas do atletismo e uma área adjacente para lançamento de martelo, disco e pesos. Todas as modalidades poderão ser praticadas em horários noturnos pois existem 4 torres de iluminação. As bancadas foram redimensionadas para 750 e 350 espetadores, coberta e descoberta, respetivamente. O edifício de apoio à pista contará com dois pisos.

Do projeto global faz ainda parte a construção de um Centro de BTT, com um edifício de apoio de um piso e uma área de manutenção de bicicletas com equipamento adequado e localizado numa zona coberta. Na praceta que serve de receção ao centro de BTT está localizada uma pista de Pump Track que servirá de apoio à formação e iniciação do BTT bem como ao aperfeiçoamento da técnica.