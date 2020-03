Centro da vila de Joane alvo de alterações profundas

Decorre até 17 de abril o período formal de discussão pública da proposta de delimitação da Unidade de Execução da UOPG 5.2 – Expansão da Área Central de Joane.

A aprovação desta proposta permitirá, em primeiro lugar, infraestruturar uma área urbana adjacente a uma zona urbana já estabilizada, situada entre a Estrada Nacional 206, a antiga feira e o Parque da Ribeira, bem como criar um novo espaço verde público para utilização recreativa e de lazer com ligação ao referido parque.

A proposta para a delimitação desta Unidade de Execução incide sobre uma área de 26 mil metros quadrados e visa o reparcelamento e a infraestruturação de um espaço urbanizável para a construção de edifícios multifamiliares destinados aos usos de habitação, comércio e serviços numa das zonas centrais da vila.

Durante este período de discussão pública os interessados poderão, por escrito, formular reclamações, sugestões ou observações, através do correio eletrónico [email protected] e por via postal, ou por telefone, através do número 252 320 900.