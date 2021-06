Centro Atlântico apresenta exposição sobre os trajes do folclore famalicense

A editora Centro Atlântico inicia esta terça-feira, no Parque da Devesa, a exposição de fotografia «Trajes do Folclore Famalicense», da autoria de Libório Manuel Silva, editor e especialista em fotografia de património.

A exposição, com o apoio do Município de V. N. de Famalicão, mostra doze fotografias apresentadas em três cubos posicionados próximos ao lago, anfiteatro e entrada do Parque da Devesa (pelo lado da cidade). A mostra estará patente até 1 de outubro.

Nesta exposição apresentam-se alguns dos mais ricos trajes dos ranchos folclóricos de Famalicão; isto porque é interesse do Centro Atlântico evidenciar a cultura do povo famalicense nos usos, costumes e tradições ancestrais que são referências perenes de uma vivência coletiva.

Foram convidados para participar na exposição os doze ranchos do concelho referenciados na Federação do Folclore Português.

Informações complementares em http://www.centroatlantico.pt