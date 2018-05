CeNTI e INL vão distinguir casos de sucesso inovadores que estão a usar a nanotecnologia para mudar a indústria do Norte de Portugal

Premiar as ideias e projetos mais inovadores, dar a conhecer novas aplicações práticas da nanotecnologia e o seu impacto na indústria do Norte de Portugal e criar novos conceitos, imbuídos num espírito de festa e missão cumprida, são o mote dos Nanotech Awards, que o CeNTI e o INL levam a cabo na próxima terça feira, 29 de maio, na Casa das Artes, em Famalicão. O encerramento da sessão estará a cargo da Secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann.

Uma iniciativa única que pretende celebrar a Nanotecnologia e o Norte de Portugal, unindo num só espaço entidades e forças motrizes do setor, promovendo os resultados de discussões e reflexões estratégicas obtidas no âmbito do Projeto Nanotech@NortePT. A par com a atribuição dos galardões, a Gala Nanotech Awards será também um espaço para o debate e troca de ideias, contando com o relato das histórias de sucesso da TMG, SONAE Indústria de Revestimentos e Tintex.

O evento terminará com um jantar de convívio, oportunidade única para cientistas, investidores, empresários, políticos e curiosos fomentarem uma troca saudável de ideias, partilhar conhecimentos e desenvolver novos projetos, tendo a Nanotecnologia como pano de fundo.

Promovida pelo CeNTI, Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes e pelo INL – Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia esta iniciativa está integrada no Projeto Nanotech@NortePT, que tem como principais objetivos a afirmação da região Norte de Portugal como polo fulcral na inovação e utilização prática da Nanotecnologia e sensibilizar e apoiar as empresas a investir em produtos inovadores, antecipando o futuro e dando resposta aos novos desafios dos consumidores dentro do panorama do mercado global.