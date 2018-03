CeNTI e CITEVE ajudam Têxteis Penedo a criar tecidos com sistema de iluminação

Tecidos com sistemas de iluminação (LEDs) integrados são a mais recente aposta tecnológica da Têxteis Penedo. Com este projeto, o LEDinTEX, a empresa de Guimarães espera faturar um milhão de euros por ano. São produtos que resultam de um projeto de investigação com financiamento europeu liderado pela Têxteis Penedo, em parceria com o CeNTI e o CITEVE, centros de investigação com sede em Vila Nova de Famalicão.

O objetivo foi desenvolver uma linha piloto para a produção de têxteis com sistemas de iluminação integrados e demonstrar, em situação real, a sua viabilidade técnica e económica. Pretendeu-se, ainda, confirmar a versatilidade do design de produto das novas soluções e responder de forma eficaz às solicitações do mercado nacional/internacional.

Neste momento, já existe uma patente registada e o objetivo é exportar os produtos para vários mercados internacionais.

Fundada em 1975, a Têxteis Penedo tem um papel de destaque na produção de têxteis-lar em Jacquard. A elevada qualidade dos seus produtos têxteis permitiu a consolidação de uma posição cimeira no panorama da industria têxtil mundial