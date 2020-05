CeNTI cria viseira com propriedades antivírica e anti embaciamento

Para ajudar no combate à Covid-19, o CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes -, está a desenvolver uma viseira de proteção individual, reutilizável, com propriedades antivíricas e anti embaciamento.

Além do novo design, a viseira será mais fácil de colocar do que as tradicionais soluções, assegurando ao utilizador maior conforto e segurança.

Esta nova solução resulta de um projeto liderado pelo Centro de Nanotecnologia com o apoio do Centro Clínico Académico de Braga e da Moldit, empresa especializada na produção de moldes e componentes plásticos.

A viseira terá um design mais ergonómico e a sua produção será feita através de um processo de moldagem por injeção para produzir o aro de fixação e a viseira que compõe a solução final.

A proteção adicional será conferida por revestimentos antivíricos e anti embaciamento, que permitirão garantir maior grau de proteção. A reutilização será, também, uma das suas vantagens, contribuindo para a sustentabilidade e proteção ambiental.

Esta é mais uma das iniciativas do CeNTI no combate à pandemia de Covid-19.