CeNTI, CITEVE E FEUP desenvolvem equipamento de proteção para bombeiros

O CeNTI, o CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário e o CEFT – Transport Phenomena Research Center da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto estão a desenvolver um casaco para bombeiro, com caráter inovador, cujo principal objetivo é a segurança dos bombeiros em diversos cenários de combate a incêndios, ou seja, pretende melhorar significativamente a capacidade de prever como um determinado equipamento protege o bombeiro num determinado cenário.

A otimização do vestuário tem em conta três variáveis: bombeiro + vestuário de proteção + ambiente de incêndio.

Este consórcio de investigação trabalha no projeto DIF-Jacket desde 2020, com prazo de conclusão em 2022. O custo do projeto é de 298.591,25 euros, com apoio financeiro no mesmo montante.

Durante o período do desenvolvimento do projeto estão previstos workshops para o público em geral e para os bombeiros, em particular.