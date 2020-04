Centenas de velas colocadas pela junta de freguesia iluminaram cemitério de Castelões

A Junta de Freguesia de Castelões, e na impossibilidade dos cidadãos venerarem as sepulturas dos seus familiares, renovou, o arranjo floral no centro do cemitério e colocação de 200 velas em volta de todo o cemitério, em honra e memória de todos os nossos entes queridos ali sepultados.

Uma vez que já não existe flores secas nas campas a Junta de freguesia procedeu à lavagem de todos os jazigos, e assim o vai fazer até que toda esta situação que vivemos atualmente, permita que o cemitério seja novamente aberto.