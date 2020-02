Centenas de famílias beneficiam de redução das tarifas de água, saneamento e resíduos

No concelho de Vila Nova de Famalicão, 350 famílias beneficiam de redução das tarifas municipais da água, saneamento e resíduos sólidos. Com estes apoios, o município deixa de arrecadar 65 mil euros.

São beneficiadas famílias que comprovem carência económica. Os pedidos são requeridos pelos próprios munícipes junto da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.

As famílias começam por beneficiar do desconto pelo período de um ano, podendo a medida ser revista ou revogada conforme a situação económica do agregado familiar.

Para o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, «são apoios fundamentais em certos momentos difíceis, que ajudam muitas vezes uma família a reerguer-se e a recuperar o equilíbrio financeiro».