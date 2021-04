Census 2021: Quem não responder ao inquérito pode ser multado (250 a 25 mil euros)

A partir da próxima segunda feira, a população residente em Portugal, e que tenha recebido um código para aceder ao inquérito do Census 2021, terá por obrigação responder às perguntas que vão estar disponíveis no site criado pelo Instituto Nacional de Estatística.

Este ano, e devido à pandemia de Covid-19, os inquéritos serão realizados em grande parte através das novas tecnologias, com recurso à internet.

No entanto, e para aqueles que estiverem com problemas ou não saibam aceder à internet, o INE criou alternativas, devendo estas ser validadas por telefone, através da linha do Census 2021: 210 54 20 21

Quem não responder, ocultar informações, não colaborar com o processo, receberá uma contra ordenação. As multas vão dos 250 a (euro) 25.000 ou de (euro) 500 a (euro) 50.000, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva