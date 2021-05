Censos 2021: Juntas de freguesia recorrem ao facebook e mostram quem ainda não respondeu ao inquérito

Muitas juntas de freguesias estão a fazer uso das páginas que gerem nas redes sociais para alertar a população que ainda não respondeu aos Censos 2021.

As autarquias, através da plataforma do Instituto Nacional de Estatística, conseguem saber, em tempo real, quem já respondeu ao inquérito. Nos mapas, como se pode ver no exemplo da imagem no topo desta notícia, os pontos verdes correspondem a quem já respondeu aos Censos, enquanto que a amarelo está quem ainda não deu andamento ao processo.

Em Famalicão, juntas como da Ruivães e Novais ou Castelões estão a utilizar esse método para fazer passar a mensagem à comunidade.

Recordamos que a resposta ao Censos é obrigatória e deve ser feita até esta segunda-feira, dia 3 de maio. Quem não o fizer poderá ter que pagar uma multa.