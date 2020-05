Cemitérios de Antas e Abade de Vermoim reabrem no fim de semana

A Junta de Freguesia de Antas e Abade de Vermoim informa que, a partir do dia 2 de maio, os cemitérios das freguesias reabrirão as suas portas no horário habitual.

Ainda assim, devem ser acauteladas as medidas de prevenção recomendas pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente uso de máscaras e distanciamento social.

O presidente de Junta informa que caso não se verifique a adoção das medidas, os cemitérios serão imediatamente encerrados por tempo indeterminado.

Alerta também que a permanência dos cidadãos nos cemitérios deverá resumir-se ao tempo estritamente necessário.