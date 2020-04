Cemitério de Castelões: Junta de freguesia continua a lavar campas e a colocar flores

O cemitério da freguesia de Castelões continua fechado ao público, como medida preventiva ao Covid-19.

A junta de freguesia, tal como no fim de semana de Páscoa, mantém os trabalhos de limpeza e arranjo do espaço com a colocação de flores.

Uma tarefa que tem contado com o apoio de uma habitante da freguesia, como relata a junta num post na rede social facebook.