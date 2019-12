Cem mil euros para recuperar Rio Este

A Agência Portuguesa do Ambiente investe, no próximo ano, cem mil euros na reabilitação e valorização do Rio Este, que atravessa as freguesias de Arnoso, Nine e Louro.

O protocolo vai ser assinado com a Câmara Municipal de Famalicão, à semelhança do que já acontecia com o projeto “Os nossos rios”.

Cabe à autarquia a aplicação desse dinheiro e o vereador do Ambiente, Pedro Sena, explica que os melhoramentos a operar incidem no leito e nas margens do rio, desde o Mosteiro de Arnoso até à ciclovia. «O objetivo é abrir um corredor, pedonal e ciclável», para ser mais utilizado na época de verão.

O vereador reconhece que é um plano ambicioso, mas conta que possa ser feito com a colaboração dos proprietários dos terrenos que ficam na margem.

A Câmara Municipal de Famalicão quer que a população possa usufruir do rio a partir das suas margens. O autarca admite que esta é, também, uma forma de manter a vigilância ao rio Este.