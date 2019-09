Todas as corporações de bombeiros do concelho de Vila Nova de Famalicão (Bombeiros Voluntários de Famalicão / Bombeiros Voluntários Famalicenses / Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave) combatem, a esta hora, um incêndio de grandes dimensões no concelho de Celorico de Basto.

As chamas estão a deflagrar em área florestal desde as 14h00 deste domingo, na freguesia de Codeçoso. No terreno as operações de combate contam com um efetivo de mais de 100 homens, apoiados por dois meios aéreos.

Bruno Alves, comandante dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, está a liderar as equipas.

Não existe, para já, a informação de casas em risco.