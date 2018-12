Celebre o espírito natalício até aos Reis

As festas natalícias na cidade, promovidas pela Associação Comercial e Câmara Municipal de Famalicão, continuam até ao Dia de Reis. O carrossel e o mercadinho de Natal, na Praça D. Maria II; a cabana do Pai Natal, na Praça 9 de Abril; a pista de gelo e o circo de papel com o espetáculo “Bairro”, no Parque da Juventude, continuam a fazer as delícias dos famalicenses, assim como o comboio de Natal. O espetáculo de luz e som, na Praça D. Maria II, continua também ao final da tarde e noite até aos Reis.

Exposição Natal Ecológico

Está patente, até 6 de janeiro, no edifício dos Serviços Educativos do Parque da Devesa, a exposição do Natal Ecológico, intitulado “Natal sem Plástico”. São pinheiros de Natal, presépios, coroas e outras decorações natalícias, feitos de cápsulas de café, rolhas, pilhas, vasos, material têxtil e cartão.

A exposição conta com um total de 23 trabalhos que envolveram 1745 participantes de 18 escolas e instituições. O desafio foi lançado pelo município às escolas, com o objetivo de sensibilizar para o uso excessivo do plástico e o gravíssimo problema que este material representa para o ambiente. Assim, desafiaram-se as instituições educativas a elaborar criativamente símbolos natalícios com materiais reutilizados ou reciclados, mas com a exclusão do plástico.

O resultado da imaginação das crianças e educadores pode ser apreciado de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 18h00, e às sextas-feiras, das 9h00 às 12h30. Nos domingos de 9 e 16 de dezembro, as portas estão abertas das 14h30 às 17h30. A entrada é livre.