“CEGONHEIRA” FOI COMPRADA

O município de Vila Nova de Famalicão oficializou, esta terça-feira, a compra do edifício da antiga empresa de metalomecânica Cegonheira, localizado na zona urbana da cidade, junto ao Parque 1.º de Maio.

A antiga fábrica de fundição foi adquirida em regime de co-propriedade pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pela Artemave – entidade proprietária da Artave, e pelo Instituto de Formação Artística do Vale do Ave (Inforatis – entidade associada da Artave), com o objetivo de aí criar um Campus do Ensino Profissional e Artístico. As escrituras públicas foram celebradas na tarde de ontem, nos Paços do Concelho.

De acordo com os documentos, a autarquia adquiriu um total de 841 metros quadrados pelo valor de 217 mil euros. Por sua vez, a Artemave e Inforatis adquiriram cerca de 3500 metros quadrados pelo valor aproximado de 600 mil euros, repartidos em partes iguais pelas duas entidades.

Com esta medida, a Câmara Municipal de Famalicão que, tem vindo a apostar numa política de revalorização urbana, protegendo o património histórico citadino e apoiando investimentos de recuperação dos edifícios que fazem parte da memória famalicense, dá também um passo em frente na formação profissional e artística dos famalicenses.

As obras de construção do Campus do Ensino Profissional e Artístico de Vila Nova de Famalicão devem avançar para o terreno durante o segundo semestre de 2018. Composto por salas de aula, zonas administrativas e zonas de auditórios, a estrutura abre-se à cidade com um espaço de receção amplo e acessível que preserva vários elementos históricos do edifício relacionando-se com as pessoas e habitantes de Famalicão.

Entretanto, a autarquia pretende também instalar no local o Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão (antigo CQUEP).