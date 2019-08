Cebolas fazem a festa em Gondifelos

É uma das maiores e mais antigas feiras das cebolas de Portugal e um marco na história da freguesia de Gondifelos. O evento que decorre no fim-de-semana de 24 e 25 de agosto, no Parque de Campismo da freguesia cumpre a tradição ancestral da Feira das Cebolas.

São dois dias de festa, onde as cebolas são rainhas, com a presença de mais de uma dezena de vendedores e produtores.

Para além da Feira propriamente dita, há ainda o concurso gastronómico “A Cebola é Rainha”, a noite de DJ’s com “Cebolinhas Ai, Ai”, a oficina das Cebolas e o desfile de crianças com cabos de cebolas, entre outras atividades.

Incluído na Mostra Comunitária, o evento conta inúmeras iniciativas populares como jogos tradicionais, uma gincana de tratores e uma mostra de talentos. Há ainda tempo para as iniciativas desportivas com os trails e as caminhadas. Para domingo, estão ainda agendadas uma peça de teatro e a tarde dedicada ao folclore.

Refira-se que a Feira das Cebolas em tempos foi o ponto de encontro dos agricultores e produtores de cebolas do concelho para comercializar o produto e estabelecer os preços a praticar nesse ano.