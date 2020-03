CDU sugere à Câmara medidas para proteção da população

Face ao estado de pandemia pelo Covid-19, a concelhia da CDU, através do seu deputado na Assembleia Municipal, Daniel Sampaio, apresentou uma série de propostas, que julga ser necessárias para uma melhor resposta à população.

Entre elas, propõe à Câmara proceder ao levantamento dos equipamentos públicos disponíveis para, quando surgir a necessidade de reforço, serem usados como hospital de campanha, e reservar residenciais e hotéis para isolamento profilático e/ou para recolhimento dos operacionais de saúde; propõe criar um centro de rastreio do vírus, utilizando, para o efeito, equipamentos públicos, de forma a evitar a ida ao hospital; sugere disponibilizar e reforçar o equipamento adequado (máscaras, luvas, fatos, etc), aos trabalhadores da recolha do lixo.

A CDU quer que seja assegurada aos utentes dos lares de idosos e seus funcionários, a realização de testes periódicos, possibilitando o devido isolamento dos infetados e garantindo aos restantes um local que os acolha e lhes preste a devida assistência enquanto não estiver concluída a desinfeção do lar; propõe à Câmara que apoie os idosos e os doentes crónicos economicamente mais vulneráveis que se encontram nas suas habitações, bem como dos sem-abrigo e da população mais pobre; apela às empresas em laboração que cumpram os requisitos das autoridades.