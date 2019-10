Os candidatos do CDS-PP defendem uma descida de impostos e mais investimento público.

O segundo na lista do CDS-PP por Braga é o famalicense Durval Tiago Ferreira. O candidato afirmou, em Famalicão, esta segunda-feira, que o concelho precisa de mais investimento público, desde logo uma nova ponte sobre o Rio Ave e uma Loja do Cidadão que dê respostas as débeis serviços do Estado.

Na mesma conferência de imprensa, Telmo Correia, cabeça de lista do CDS-PP, disse que Famalicão pode fazer a diferença na eleição do segundo deputado pelo distrito de Braga.

Ao nível dos investimentos, Durval Tiago Ferreira defende a criação em Famalicão de uma Agência de Investigação e Desenvolvimento.