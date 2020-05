CDS-PP promove debate sobre respostas à crise do covid-19

A concelhia do CDS-PP promove, esta terça-feira, um debate sobre “A resposta do Poder Local. Da crise sanitária às questões económicas e sociais”.

O debate está marcado para as 21h30, com transmissão via Facebook.com/cdspp.famalicao/.

Para a analisar o tema foram convidados especialistas em saúde pública e proteção civil, mas também deputados e autarcas do partido que lideram Câmaras Municipais, como Ponte de Lima, Oliveira do Bairro, Vale de Cambra, etc.

O objetivo é mostrar os diferentes graus de resposta ao nível local, e também tornar mais claras as dificuldades sentidas nas regiões do Continente e Ilhas.