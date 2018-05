O Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão (CCDR) participou no passado fim de semana em Braga no Torneio Regional do Olímpico Jovem.

Com um total de 49 atletas, desde os escalões mais jovens até juniores os atletas do CCDR estiveram em destaque, conquistando um total de 22 lugares no pódio, prespetivando-se um número considerável de atletas que representarão a Associação de Braga na final nacional que se realiza nos dias 9 e 10 de junho.